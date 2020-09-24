В Минтруде сообщили о размере прожиточного минимума на 2021 год

Назван размер среднего прожиточного минимума для следующего года. Его величина составит 11 653 руб.

По сообщению замминистра труда и социальной защиты, статс-секретаря Андрея Пудова, стал известен размер среднего прожиточного минимума на будущий год. При этом прогнозная величина этого показателя в 2020 году будет около 11 241 руб.

"При условии его увеличения на индекс потребительских цен на 2021 год (3,7%) значение прожиточного минимума составит 11 653 рубля", — привели слова политика в ТАСС.

Пудов добавил, что соотношение с медианным доходом выходит 44,2%. Этот же показатель планируется утвердить к следующему году.