Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:19   24 Сентября 2020
Политика

Песков оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Песков оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил выдвижение кандидатуры главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что совершенно разные люди выдвигаются на эту почетную награду. Номинация является исключительно инициативой тех, кто выступает с соответствующим предложением, заметил Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира. Однако, по словам Пескова, будет хорошо, если президент России эту премию получит.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #песков #нобелевская премия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...