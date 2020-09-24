Песков оценил выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил выдвижение кандидатуры главы государства Владимира Путина на Нобелевскую премию мира.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что совершенно разные люди выдвигаются на эту почетную награду. Номинация является исключительно инициативой тех, кто выступает с соответствующим предложением, заметил Песков.

Также пресс-секретарь сообщил, что Кремль не выдвигал Путина на Нобелевскую премию мира. Однако, по словам Пескова, будет хорошо, если президент России эту премию получит.