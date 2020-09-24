Ученые предложили альтернативный способ решения водной проблемы Крыма

Решением проблемы снабжения Крыма пресной водой, по мнению ученых, могут стать родники и подземные водохранилища. Об этом в четверг, 24 сентября, пишет ТАСС, приводя сообщение пресс-службы Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

«Родниковые воды могут стать альтернативным источником питьевого водоснабжения Республики Крым, испытывающей проблемы с доступом к воде с 2014 года», — говорится в сообщении.

Напомним, полуостров Крым столкнулся с водной блокадой в 2014 году из-за решения украинских властей перекрыть Северо-Крымский канал, по которому республика с 1970-х годов получала днепровскую воду. На протяжении последних шести лет жители полуострова и местные предприятия использовали пресную воду из местных источников и водохранилищ естественного наполнения. Но летом аномально жаркого и засушливого 2020 года вопрос водоснабжения встал особенно остро.

«Родниковые воды Крыма, безусловно, являются альтернативным источником питьевого нецентрализованного водоснабжения людей. Необходимо детально изучить родники на широкий спектр элементов и соединений (включая малые и редкие), а также провести комплекс радиохимических и изотопных исследований, чем мы сейчас и занимаемся», — заявил по этому поводу завлабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Дмитрий Новиков.

Гидрогеолог также отметил, что его коллеги из Института нефтегазовой геологии и геофизики, совместно с рядом российских вузов изучают механизмы формирования природных вод Крымского полуострова, а также их состав и качество. Ученые проверили более 200 объектов на территории полуострова и выявили новые геохимические виды природных вод.

В вопросе водоснабжения также могут помочь переоценка известных подземных водохранилищ и их расширение, говорит Новиков. Кроме того, эксплуатация некоторых крымских водозаборов велась с нарушениями, поэтому питьевая вода там не соответствует современным требованиям. Необходимо оценить затраты на проведение ремонта действующих скважин.