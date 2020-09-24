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14:04   24 Сентября 2020
Россия

Ученые предложили альтернативный способ решения водной проблемы Крыма

Ученые предложили альтернативный способ решения водной проблемы Крыма

Решением проблемы снабжения Крыма пресной водой, по мнению ученых, могут стать родники и подземные водохранилища. Об этом в четверг, 24 сентября, пишет ТАСС, приводя сообщение пресс-службы Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.

«Родниковые воды могут стать альтернативным источником питьевого водоснабжения Республики Крым, испытывающей проблемы с доступом к воде с 2014 года», — говорится в сообщении.

Напомним, полуостров Крым столкнулся с водной блокадой в 2014 году из-за решения украинских властей перекрыть Северо-Крымский канал, по которому республика с 1970-х годов получала днепровскую воду. На протяжении последних шести лет жители полуострова и местные предприятия использовали пресную воду из местных источников и водохранилищ естественного наполнения. Но летом аномально жаркого и засушливого 2020 года вопрос водоснабжения встал особенно остро.

«Родниковые воды Крыма, безусловно, являются альтернативным источником питьевого нецентрализованного водоснабжения людей. Необходимо детально изучить родники на широкий спектр элементов и соединений (включая малые и редкие), а также провести комплекс радиохимических и изотопных исследований, чем мы сейчас и занимаемся», — заявил по этому поводу завлабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Дмитрий Новиков.

Ученые предложили альтернативный способ решения водной проблемы Крыма

Гидрогеолог также отметил, что его коллеги из Института нефтегазовой геологии и геофизики, совместно с рядом российских вузов изучают механизмы формирования природных вод Крымского полуострова, а также их состав и качество. Ученые проверили более 200 объектов на территории полуострова и выявили новые геохимические виды природных вод.

В вопросе водоснабжения также могут помочь переоценка известных подземных водохранилищ и их расширение, говорит Новиков. Кроме того, эксплуатация некоторых крымских водозаборов велась с нарушениями, поэтому питьевая вода там не соответствует современным требованиям. Необходимо оценить затраты на проведение ремонта действующих скважин.

«Нужно создать бассейновое управление в рамках Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и передать в его ведение управление ресурсами действующих водохранилищ и работы по проектированию новых объектов инфраструктуры при регулировании речного стока», — добавил ученый.

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Автор: Александр Люблинский
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