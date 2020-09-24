Гарвардский университет отметил возросшую кибермощь России

Россия входит в пятерку самых развитых стран в сфере кибердеятельности. К такому выводу пришли ученые Белферского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете. В своем докладе они представили рейтинг государств, которые могут угрожать кибербезопасности других стран.

На первом месте расположились США, следом идут Китай и Великобритания. России исследователи центра Белфера отвели четвертую строчку.

Содиректор Центра Белфера, экс-начальник штаба и помощник секретаря Департамента обороны США Эрик Розенбах в начале доклада сделал оговорку, что кибервозможности крупнейших мировых государств изучены плохо:

«Основополагающие переменные, которые вносят вклад в кибернетическую мощь, плохо изучены. Слишком легко упустить весь спектр намерений и возможностей, которые подкрепляют кибернетическую мощь государства. Понимание этого спектра имеет решающее значение для совершенствования общей киберстратегии и политики государства».

Методология

Чтобы определить уровень «киберсилы» каждой из 30 рассматриваемых стран, американские ученые разработали систему оценки сразу нескольких факторов: государственные стратегии, возможности для обороны и нападения, распределение ресурсов, частный сектор, рабочая сила и инновации.

Сотрудники Белферского центра науки определили семь «национальных целей», которым следуют страны, пользуясь кибервозможностями:

Наблюдение и мониторинг домашних групп

Укрепление национальной киберзащиты

Управление и манипулирование информационной средой

Сбор разведывательной информации для обеспечения национальной безопасности

Коммерческая выгода или усиление роста отечественной промышленности

Уничтожение или выведение из строя инфраструктуры противника

Определение международных кибернетических норм и технических стандартов

Как утверждают сами ученые, при изучении темы они пользовались лишь «существующими базами данных, которые измеряют конкретные элементы кибернетической мощи». Эксперты признают, что далеки от полной картины в связи с нехваткой данных.

«Для КНДР мы не смогли найти надежных измерений для многих возможностей, перечисленных в нашем индексе. Поэтому мы попросили нескольких экспертов представить нам свои оценки различных возможностей, связанных с КНДР».

Киберответ России

Авторы научной работы заключили, что Россия – мощная кибердержава, проиллюстрировав свои выводы графиками и диаграммами, однако, по мнению исследователей, власти страны тщательно скрывают свои возможности в этой сфере:

«Эти страны [в том числе Россия] активно сигнализируют другим государствам о том, что они намерены развивать свои кибернетические возможности, но либо не раскрывают их публично, либо в настоящее время не располагают возможностями для достижения своих кибернетических целей».

Москва, уверяют ученые из США, за последние годы провела «большое количество разрушительных кибератак». В работе не забыли упомянуть и про российское вмешательство в американские выборы. По словам исследователей, хакеров из России поддерживает правительство.

Профессор Кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов заявил, что научную работу ученых Белферского центра трудно назвать объективной. Нельзя делать выводы о деятельности секретных киберслужб какой-либо страны, взяв во внимание лишь информацию из открытых источников, уверен специалист.

«Западные ученые в чем-то правы: Россия не раскрывает свои стратегические возможности в ведении кибервойны. Зачем кому-то вообще раскрывать свой потенциал в этой сфере? К примеру, отечественные эксперты, которые занимаются именно разработкой кибероружия, прекрасно понимают, что Россия стоит как минимум на втором месте в подобном рейтинге. И по-настоящему высококвалифицированные ученые из США понимали бы это», — рассказал Вехов.

Собеседник ПС заметил, что кибернетические возможности России демонстрируют новейшие системы вооружения: эффективность использования ракетного комплекса «Авангард» обеспечивается посредством автоматизированного управления. Комплекс оснащен современными «киберзамками» — системами безопасности, которые защищены от взлома и не позволяют поменять траекторию ракеты.

«Даже по такому косвенному признаку как этот уже можно сказать, что Россия стоит как минимум на втором месте после США. Тем более ни в США, ни в Китае подобный "Аванграду" ракетный комплекс невозможен еще в течение нескольких десятков лет. Поэтому назвать исследование Белферского центра науки и международных отношений объективным мне очень трудно», — добавил эксперт по кибербезопасности.

Назвать научную работу американских ученых объективной можно лишь с парой оговорок, подытожил Вехов: это исследование основано на открытых источниках и оценивает возможности социальной инженерии и социальных IT-технологий, которые не имеют ничего общего с настоящим кибероружием.