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14:18   24 Сентября 2020
Россия

Гарвардский университет отметил возросшую кибермощь России

Гарвардский университет отметил возросшую кибермощь России

Россия входит в пятерку самых развитых стран в сфере кибердеятельности. К такому выводу пришли ученые Белферского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете. В своем докладе они представили рейтинг государств, которые могут угрожать кибербезопасности других стран.

На первом месте расположились США, следом идут Китай и Великобритания. России исследователи центра Белфера отвели четвертую строчку.

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Содиректор Центра Белфера, экс-начальник штаба и помощник секретаря Департамента обороны США Эрик Розенбах в начале доклада сделал оговорку, что кибервозможности крупнейших мировых государств изучены плохо:

«Основополагающие переменные, которые вносят вклад в кибернетическую мощь, плохо изучены. Слишком легко упустить весь спектр намерений и возможностей, которые подкрепляют кибернетическую мощь государства. Понимание этого спектра имеет решающее значение для совершенствования общей киберстратегии и политики государства».

Методология

Чтобы определить уровень «киберсилы» каждой из 30 рассматриваемых стран, американские ученые разработали систему оценки сразу нескольких факторов: государственные стратегии, возможности для обороны и нападения, распределение ресурсов, частный сектор, рабочая сила и инновации.

Сотрудники Белферского центра науки определили семь «национальных целей», которым следуют страны, пользуясь кибервозможностями:

  • Наблюдение и мониторинг домашних групп
  • Укрепление национальной киберзащиты
  • Управление и манипулирование информационной средой
  • Сбор разведывательной информации для обеспечения национальной безопасности
  • Коммерческая выгода или усиление роста отечественной промышленности
  • Уничтожение или выведение из строя инфраструктуры противника
  • Определение международных кибернетических норм и технических стандартов

Ученые Гарварда оценили кибермощь России

Как утверждают сами ученые, при изучении темы они пользовались лишь «существующими базами данных, которые измеряют конкретные элементы кибернетической мощи». Эксперты признают, что далеки от полной картины в связи с нехваткой данных.

«Для КНДР мы не смогли найти надежных измерений для многих возможностей, перечисленных в нашем индексе. Поэтому мы попросили нескольких экспертов представить нам свои оценки различных возможностей, связанных с КНДР».

Киберответ России

Авторы научной работы заключили, что Россия – мощная кибердержава, проиллюстрировав свои выводы графиками и диаграммами, однако, по мнению исследователей, власти страны тщательно скрывают свои возможности в этой сфере:

«Эти страны [в том числе Россия] активно сигнализируют другим государствам о том, что они намерены развивать свои кибернетические возможности, но либо не раскрывают их публично, либо в настоящее время не располагают возможностями для достижения своих кибернетических целей».

Москва, уверяют ученые из США, за последние годы провела «большое количество разрушительных кибератак». В работе не забыли упомянуть и про российское вмешательство в американские выборы. По словам исследователей, хакеров из России поддерживает правительство.

Ученые Гарварда оценили кибермощь России

Профессор Кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н. Э. Баумана, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов заявил, что научную работу ученых Белферского центра трудно назвать объективной. Нельзя делать выводы о деятельности секретных киберслужб какой-либо страны, взяв во внимание лишь информацию из открытых источников, уверен специалист.

«Западные ученые в чем-то правы: Россия не раскрывает свои стратегические возможности в ведении кибервойны. Зачем кому-то вообще раскрывать свой потенциал в этой сфере? К примеру, отечественные эксперты, которые занимаются именно разработкой кибероружия, прекрасно понимают, что Россия стоит как минимум на втором месте в подобном рейтинге. И по-настоящему высококвалифицированные ученые из США понимали бы это», — рассказал Вехов.

Собеседник ПС заметил, что кибернетические возможности России демонстрируют новейшие системы вооружения: эффективность использования ракетного комплекса «Авангард» обеспечивается посредством автоматизированного управления. Комплекс оснащен современными «киберзамками» — системами безопасности, которые защищены от взлома и не позволяют поменять траекторию ракеты.

«Даже по такому косвенному признаку как этот уже можно сказать, что Россия стоит как минимум на втором месте после США. Тем более ни в США, ни в Китае подобный "Аванграду" ракетный комплекс невозможен еще в течение нескольких десятков лет. Поэтому назвать исследование Белферского центра науки и международных отношений объективным мне очень трудно», — добавил эксперт по кибербезопасности.

Ученые Гарварда оценили кибермощь России

Назвать научную работу американских ученых объективной можно лишь с парой оговорок, подытожил Вехов: это исследование основано на открытых источниках и оценивает возможности социальной инженерии и социальных IT-технологий, которые не имеют ничего общего с настоящим кибероружием.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #сша #рейтинг #кибербезопасность #кибератаки

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