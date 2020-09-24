Россиян ждут изменения в оплате за электричество

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук в беседе с «Политикой Сегодня» разъяснил, почему россиянам не грозит ощутимый рост коммунальных платежей после установки «умных» приборов учета электроэнергии.

«Стоимость прибора учета растянут в тарифе на год или больше. Это несколько десятков рублей в месяц», — сказал Склянчук.

Федеральный закон об интеллектуальном учете электроэнергии вступил в силу 1 июля 2020 года. Теперь гарантирующие поставщики (ГП) электроэнергии обязаны за свой счет устанавливать приборы в многоквартирных домах, а сетевые компании — в коммерческом секторе и в частных домах.

Однако правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, Минэнерго, Минэкономики и другим профильным ведомствам до 19 ноября проработать вопрос включения стоимости приборов учета электроэнергии в коммунальные платежи россиян. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поручения вице-премьера Юрия Борисова.

Ведомства представят проект постановления с детальным финансово-экономическим обоснованием финальной суммы, на которую может повыситься общий платеж россиян. В аппарате вице-премьера подчеркнули, что включение затрат на организацию учета не приведет к сверхнормативному росту платежей за коммунальные услуги.

«Придет представитель электросетевой компании заменит счетчик после истечения срока службы установленного и все. Когда будет поверочный интервал — то же самое. Этот процесс растянется на несколько лет», — разъяснил Склянчук.

Также с 24 сентября бумажные свидетельства о поверке счетчиков потеряли юридическую силу, поскольку вступили в силу поправки в закон об обеспечении единства измерений. Теперь единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета, в том числе бытовых, служит запись в электронном реестре Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Склянчук объяснил, что ранее компания, проверяющая в квартирах индивидуальные приборы учета, выдавала собственнику пакет документов в бумажном виде, которые гражданин передавал в управляющую компанию и в некоторых случаях в МФЦ. Это не устраивало россиян, поскольку отнимало много времени.

«Законодательные нововведения предусматривают, что компании, осуществляющие поверку, вносят данные в электронном виде в государственный Фонд метрологии самостоятельно», — добавил эксперт.

Специалист после поверки прибора в течение дня внесет информацию о результатах работы в реестр ФГИС «Аршин». Собственник счетчика получит доступ к данным в разделе системы «Сведения о результатах поверки средств измерений», указав в строке поиска заводской или инвентарный номер.

Однако многие компании как выдавали, так и продолжают выдавать потребителям документы в бумажном виде, чтобы исключить возможные ошибки до полной наладки взаимодействия управляющих компаний и Многофункциональных центров с Росстандартом.

Бумажные свидетельства о поверке счетчиков выдадут по желанию заказчика метрологических работ, однако теперь они носят только справочный характер. Свидетельства, которые выдали до 24 сентября 2020 года, сохранят силу до окончания интервала между поверками.

Склянчук отметил, что новый порядок проверки счетчиков исключит возможные ошибки ввода информации, которые имели место ранее, когда сотрудники управляющих компаний и МФЦ вручную вносили данные с документов в бумажном виде.

«Еще одна задача поправок в закон — наведение порядка в сфере выездных проверок, в части очищения рынка от недобросовестных компаний и контроля за эталонным оборудованием, которое они используют при поверке», — сказал эксперт.

До конца 2020 года в России действует мораторий на поверки бытовых счетчиков, который ввели в начале пандемии коронавируса. Ресурсоснабжающие и управляющие компании обязали принимать показания приборов даже с истекшим сроком поверки. При этом с россиян не взыщут неустойки, штрафы и пени.