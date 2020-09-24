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12:47   24 Сентября 2020
Общество

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Тульской области

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Тульской области

Легкомоторный самолет разбился под Тулой, в результате чего погиб пилот воздушного судна.

Крушение самолета произошло в Каменском районе Тульской области при обработке сельскохозяйственных полей, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Самолет упал около 11:00 мск. Пилот, управлявший воздушным судном, погиб, о его личности пока информации нет, уточняет источник.

Пресс-служба регионального управления МЧС подтвердила факт падения легкомоторного самолета. На место крушения выехали правоохранительные органы, была начата проверка обстоятельств и причин произошедшего.

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Автор: Ирина Большунова
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