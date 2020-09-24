Стал известен оклад убийцы аспирантки СПбГУ Олега Соколова

Согласно зачитанному в суде трудовому договору историка Олега Соколова и его работодателя, убийца и расчленитель девушки получал в СПбГУ оклад в размере 17,5 тыс. рублей.

Такие данные огласила судья на очередном заседании по делу об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется бывший доцент вуза историк Олег Соколов, сообщают "Новости Ленобласти".

Известно, что ранее судья озвучила список увечий, полученных погибшей аспиранткой, на перечисление которых ушло двадцать минут судебного заседания.

Убийство Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября 2019 года, когда подсудимый Соколов поссорился со своей сожительницей на почве ревности, после чего выстрелил девушке в голову, а затем стал душить. На следующий день историк расчленил тело покойной ножовкой и выкинул останки в Мойку.

Обвиняемый признал свою вину, сказав, что пошел на преступление по личным мотивам.