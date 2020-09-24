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12:36   24 Сентября 2020
Общество

Смольный проверил готовность снегоуборочной техники к осенне-зимнему сезону

Смольный проверил готовность снегоуборочной техники к осенне-зимнему сезону

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко проверил готовность снегоуборочной техники в Кировском и Красносельском районах к осенне-зимнему сезону.

Районы Петербурга обслуживает ГУДП "Путь". Всего за чистотой дорог на юге Петербурга будет следить 420 снегоуборочных машин, техника готова на 97%. Для проведения работ будет задействовано 400 водителей и механизаторов, а также 105 человек, обеспечивающих ручную уборку снега.

Взаимодействие жилищно-коммунальных и коммунальных служб города обеспечивается согласно поручению губернатора Петербурга Александра Беглова, отметил Бондаренко. Всего для уборки дорог города этой зимой будет задействовано 1,8 тыс. единиц техники, передает "Город+".

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Автор: Кристина Мокроусова
#беглов #зима #снег #бондаренко

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