Дочь заслуженного артиста РФ скоропостижно скончалась в Москве

Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина скоропостижно скончалась в Москве.

Два дня назад 32-летняя София Конкина отправилась в бассейн на тренировку, но домой так и не вернулась. На второй день встревоженным родственникам сообщили, что девушка находится в реанимации Боткинской больницы с диагнозом "Утопление". Несмотря на усилия врачей, ночью состояние Софии ухудшилось, она скончалась от отказа почек.

Известно, что погибшая была опытным пловцом и регулярно посещала тренировки. Правоохранители устанавливают подробности трагического инцидента.