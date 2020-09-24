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12:31   24 Сентября 2020
Общество

Дочь заслуженного артиста РФ скоропостижно скончалась в Москве

Дочь заслуженного артиста РФ скоропостижно скончалась в Москве

Дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина скоропостижно скончалась в Москве.

Два дня назад 32-летняя София Конкина отправилась в бассейн на тренировку, но домой так и не вернулась. На второй день встревоженным родственникам сообщили, что девушка находится в реанимации Боткинской больницы с диагнозом "Утопление". Несмотря на усилия врачей, ночью состояние Софии ухудшилось, она скончалась от отказа почек.

Известно, что погибшая была опытным пловцом и регулярно посещала тренировки. Правоохранители устанавливают подробности трагического инцидента.

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Автор: Яна Либерман
#москва #смерть #София Конкина

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