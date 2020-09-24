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11:51   24 Сентября 2020
Политика

МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Болгарии

МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Болгарии

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на высылку российских дипломатов из Болгарии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении сказано, что Москва выражает сожаление в связи с решением официальной Софии объявить работников Торгпредства России в Болгарии "persona non grata". В МИД подчеркивают, что такие меры болгарскими властями были приняты на основании надуманных обвинений.

В министерстве высылку дипломатов сочли преднамеренной попыткой нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому сотрудничеству. Об ответных мерах решено объявить позже.

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Автор: Яна Либерман
#дипломаты #болгария #мид россии

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