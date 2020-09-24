МИД России отреагировал на высылку дипломатов из Болгарии

Министерство иностранных дел РФ отреагировало на высылку российских дипломатов из Болгарии. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении сказано, что Москва выражает сожаление в связи с решением официальной Софии объявить работников Торгпредства России в Болгарии "persona non grata". В МИД подчеркивают, что такие меры болгарскими властями были приняты на основании надуманных обвинений.

В министерстве высылку дипломатов сочли преднамеренной попыткой нанести ущерб конструктивному российско-болгарскому сотрудничеству. Об ответных мерах решено объявить позже.