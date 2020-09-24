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11:51   24 Сентября 2020
Политика

Лукашенко прокомментировал "тайную инаугурацию" в Белоруссии

Лукашенко прокомментировал "тайную инаугурацию" в Белоруссии

Белоруссия не должна предупреждать никого из западных государств об инаугурации. Такой комментарий о своей инаугурации высказал президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко осудил упреки в тайной инаугурации. Президент Белоруссии посчитал, что это — внутреннее дело республики. Лукашенко сообщил, что на церемонию пригласили около двух тысяч человек, включая военных. Сохранить в тайне такое практически невозможно, подчеркнул глава республики.

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Автор: Василий Пименов
#лукашенко #инаугурация #упреки

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