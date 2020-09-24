Лукашенко прокомментировал "тайную инаугурацию" в Белоруссии

Белоруссия не должна предупреждать никого из западных государств об инаугурации. Такой комментарий о своей инаугурации высказал президент республики Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко осудил упреки в тайной инаугурации. Президент Белоруссии посчитал, что это — внутреннее дело республики. Лукашенко сообщил, что на церемонию пригласили около двух тысяч человек, включая военных. Сохранить в тайне такое практически невозможно, подчеркнул глава республики.