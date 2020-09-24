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12:39   24 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Украинским чиновникам повышают зарплаты на фоне протестов шахтеров

Украинским чиновникам повышают зарплаты на фоне протестов шахтеров

Депутат Верховной рады, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заложили в бюджете на 2021 год 50% увеличение собственных зарплат, в то время как шахтеры выбивают деньги забастовками.

«Пока шахтеры отстаивают зарплаты на митингах и бастуют под землей — члены знаменитого НКРЕКП ожидают 50-процентный рост зарплаты. Цинизм, который я не мог себе представить», — добавил украинский депутат.

Украинским чиновникам повышают зарплаты на фоне протестов шахтеров

Волынец назвал действия чиновников неприкрытым надругательством над всеми работниками предприятий и учреждений страны, перед которыми сегодня существует более 3,5 млрд грн долгов по заработной плате.

При этом масштабный кризис в энергетике и миллиардные задолженности на энергорынке спровоцировали, в том числе и действия членов НКРЕКП, которые с 2021 года хотят существенного повышения расходов на собственное содержание.

«Хочется спросить, за какие достижения в энергетике такая щедрое вознаграждение? Потому за этот год отрасль попала в уныние, которого мы не видели 20 лет. В этом году впервые с конца 90-х шахтеры были вынуждены провести масштабную забастовку у Офиса президента. Долги на энергорынке уже пересекли границу в 30 млрд грн. И за все "достижения" члены НКРЕКП решили себя наградить. Инициировать увеличение своего содержания с 487 млн ​​грн в этом году в 714 млн — в следующем», — разъяснил позицию украинский депутат.

Украинским чиновникам повышают зарплаты на фоне протестов шахтеров

Михаил Волынец добавил, что аферу регулятора разоблачил коллега, первый зампред комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, который заявил, что действия членов НКРЕКП являются причиной энергетического кризиса и задолженности на энергорынке в несколько миллиардов.

Также соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что НКРЕКП искусственно занижает цену на электроэнергию в интересах крупных промышленных потребителей, что приводит к миллиардным убыткам участников энергорынка.

«Мы с коллегами — народными депутатами требуем исключения нормы об увеличении оплаты членам НКРЕКП из бюджета. С того бюджета, в котором шахтеры финансируются по остаточному принципу — где им бросают копейки, которых не хватит не только на развитие, но даже на закрытие. На прошлой неделе я обратился к премьер-министру Украины о необходимости провести проверки вождей «независимого регулятора» НКРЕКП на предмет соблюдения ими украинского законодательства», — подытожил Михаил Волынец.

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Автор: Екатерина Розина
#украина #зарплата #общество #шахтеры

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