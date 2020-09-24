Украинским чиновникам повышают зарплаты на фоне протестов шахтеров

Депутат Верховной рады, лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, заложили в бюджете на 2021 год 50% увеличение собственных зарплат, в то время как шахтеры выбивают деньги забастовками.

«Пока шахтеры отстаивают зарплаты на митингах и бастуют под землей — члены знаменитого НКРЕКП ожидают 50-процентный рост зарплаты. Цинизм, который я не мог себе представить», — добавил украинский депутат.

Волынец назвал действия чиновников неприкрытым надругательством над всеми работниками предприятий и учреждений страны, перед которыми сегодня существует более 3,5 млрд грн долгов по заработной плате.

При этом масштабный кризис в энергетике и миллиардные задолженности на энергорынке спровоцировали, в том числе и действия членов НКРЕКП, которые с 2021 года хотят существенного повышения расходов на собственное содержание.

«Хочется спросить, за какие достижения в энергетике такая щедрое вознаграждение? Потому за этот год отрасль попала в уныние, которого мы не видели 20 лет. В этом году впервые с конца 90-х шахтеры были вынуждены провести масштабную забастовку у Офиса президента. Долги на энергорынке уже пересекли границу в 30 млрд грн. И за все "достижения" члены НКРЕКП решили себя наградить. Инициировать увеличение своего содержания с 487 млн ​​грн в этом году в 714 млн — в следующем», — разъяснил позицию украинский депутат.

Михаил Волынец добавил, что аферу регулятора разоблачил коллега, первый зампред комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко, который заявил, что действия членов НКРЕКП являются причиной энергетического кризиса и задолженности на энергорынке в несколько миллиардов.

Также соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявлял, что НКРЕКП искусственно занижает цену на электроэнергию в интересах крупных промышленных потребителей, что приводит к миллиардным убыткам участников энергорынка.