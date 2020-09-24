Авиаэксперт объяснил, почему Запад пытается остановить выпуск МС-21

Запад пытается помешать России выпустить новый пассажирский самолет МС-21, чтобы в целом затормозить процесс возрождения нашего отечественного авиастроения, так как в мире этот рынок уже поделили между собой американский Boeing и европейский Airbus.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал эксперт в области авиастроения Дмитрий Дрозденко, который прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о «хамском» прекращении иностранными партнерами поставок материалов для нового российского лайнера МС-21.

Об этом Путин рассказал во время своей недавней встречи с работниками атомной отрасли:

«Вот вы занимаетесь работой в сфере оборонного комплекса. Но ничего не имеет общего с оборонным комплексом наш новый среднемагистральный самолет МС-21. Взяли и по соображениям недобросовестной конкуренции партнеры наши прекратили поставку нам соответствующих композитных материалов для крыла, — сообщил президент. — Ну что это такое. Это просто хамство. На мировом рынке. С нарушением всех общепризнанных принципов и правил».

При этом глава государства добавил, что работа над новым российским самолетом в любом случае будет доведена до конца и в этом никто не сомневается. Но на Западе рассчитывают, что, если наши самолетостроители попозже выйдут на мировой рынок со своим продуктом, они успеют сами занять соответствующие ниши.

Комментируя слова президента РФ, Дмитрий Дрозденко, высказал мнение, что Запад изо всех сил пытается затормозить процесс возрождения российской авиастроительной отрасли.

«Для чего это делается? Все очень просто ‒ чтобы не дать возродиться нашему авиастроению. А самолет строить надо, хотя бы для того, чтобы все это возрождалось… Рынок гражданского авиастроения уже собрался между двумя глобальными полюсами ‒ это американский Boeing и европейский Airbus, они поделили все практически…», — объяснил эксперт.

По его словам, строительство самолетов и авиадвигателей – это вершина инженерного производства, и державы, которые могут это делать, можно пересчитать по пальцам. Поэтому России будут изо всех сил мешать достигнуть успеха в этой отрасли.

Напомним, самолет МС-21-300 представляет собой ближне- и среднемагистральное пассажирское воздушное судно нового поколения, вместимость которого составляет от 150 до 211 пассажиров.

Ранее в сентябре 2020 года Росавиация заявила о регистрации заявки ПАО «Корпорация «Иркут» на сертификацию самолета МС-21 с использованием отечественных композитов. Также сообщается, что разработчик планирует уже к концу 2021 года заменить импортные материалы и элементы на аналоги российского производства.