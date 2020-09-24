Правительство Украины увидело "угрозу" в российских рубашках и трусах

Киевское правительство нашло новый повод демонизации России, посчитав рубашки и трусы от российских производителей угрозой безопасности Украины. Такое мнение выразил член Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Эксперт прокомментировал решение кабинета министров Украины. Украинское правительство планирует ввести санкции против интернет-ритейлера из России. Официальной причиной назвали "пропаганду контента российского происхождения, который запрещен законом". Сайт, который решили заблокировать на Украине, продает одежду и обувь.

Манукян решил, что трусы, запрещенные законом, могут существовать разве что в больном воображении, пишет Nation News.

Киевские власти ранее заявили, что имели полное право блокировать подачу воды в Крым после воссоединения полуострова с РФ, передал "Царьград".