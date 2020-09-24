Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для КНР

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал дальнейшие отношения страны с Китаем.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая. Помимо того, он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанную ему поддержку в последнее время.

Ранее власти Китая прокомментировали инаугурацию Лукашенко, указав, что поддерживают усилия Белоруссии по обеспечению государственной независимости.