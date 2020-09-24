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11:21   24 Сентября 2020
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для КНР

Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для КНР

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал дальнейшие отношения страны с Китаем.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия всегда будет дружественной страной для Китая. Помимо того, он поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за оказанную ему поддержку в последнее время.

Ранее власти Китая прокомментировали инаугурацию Лукашенко, указав, что поддерживают усилия Белоруссии по обеспечению государственной независимости.

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Автор: Василий Пименов
#белоруссия #кнр #лукашенко

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