Удаленка пьянству не помеха

Авторы законопроекта о дистанционной работе исключили из документа нормы об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Также дистанционного работника будет нельзя уволить за прогул в традиционном понимании — отсутствие на рабочем месте в течение всего рабочего дня или смены.

Директор «Института профессионального кадровика» Валентина Митрофанова заметила, что доказать опьянение сложно даже у офисного работника. Кроме того, любые обследования не допустимы без его письменного согласия.

«Очень сложно доказать, что человек пришел пьяный. У алкоголя есть хотя бы внешние признаки. А доказать токсическое и наркотическое опьянение вообще очень тяжело. Здесь возможно только обследование работника в специальной клинике врачом наркологом — анализы и тесты. Только так можно подтвердить опьянение», — сказала «Политике Сегодня» юрист.

Сотрудников «на удаленке» предложили не увольнять за пьянство Согласно поправкам, на дистанционную занятость не будет распространяться норма об увольнении за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. pic.twitter.com/vVZ7N30av9 — Известия (@izvestia_ru) September 24, 2020

Прийти домой к сотруднику с проверкой работодателю не позволяет Конституция, которая гарантирует россиянам неприкосновенность жилища, напомнила Митрофанова.

«Я не могу прийти в квартиру со свидетелями, чтобы зафиксировать факт опьянения. Я не могу вас изъять и отправить в психдиспансер на освидетельствование. Реализовать статью об алкогольном опьянении физически для удаленщиков невозможно», — заключила собеседник издания.

Помимо трудностей с медосвидетельствованием, дистанционная работа вносит и другие коррективы в отношения между сотрудником и работодателем. Митрофанова заметила, что последнему будет сложно доказать прогул или опоздание.

Как пишут «Известия», рабочая группа по доработке законопроекта об удаленной работе ко второму чтению подготовила первые дополнительные поправки в Трудовой кодекс. Промежуточный вариант обсудят на совещании 24 сентября. В новой версии документа обозначены условия увольнения дистанционных работников, в изначальной редакции законопроекта таких норм не было.

Прогул в поправках регламентируется, как нарушение «более чем на один рабочий день установленного срока, в течение которого работник обязан реагировать на запросы работодателя, связанные с выполнением трудовой функции». Все остальные основания для увольнения останутся прежними.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил изданию, что работу над поправками планируется завершить в течение осенней сессии.

Госдума приняла законопроект о регулировании дистанционной работы 21 июля. Авторами документа стали депутаты и сенаторы во главе с председателями обеих палат парламента.

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