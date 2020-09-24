Трамп усомнился в «мирной» передачи власти из-за голосования по почте

Президент США Дональд Трамп не уверен, что в случае его проигрыша на грядущих выборах третьего ноября 2020 года произойдет мирная передача власти его главному оппоненту от демократов Джозефу Байдену. Американский лидер сослался на бюллетени для голосования, которые якобы могут стать причиной массовых фальсификаций.

«Эти бюллетени – это просто катастрофа. <…> Они вышли из-под контроля. Демократы [Демпартия США] знают это лучше, чем кто-либо другой. Мирной передачи власти не будет, будет продолжение», — заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Трудности перевода

Трамп говорит не о военном перевороте или же отказе покидать Белый дом в случае проигрыша, рассказал главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александр Петров. Специалист, много лет проработавший в США, объяснил, что в традиционном понимании американцев означает «мирная передача власти».

«Здесь речь идет о том, поздравит ли Дональд Трамп своего оппонента [Байдена] с победой на выборах, если тот, конечно, победит. Тут есть нюансы перевода: президент не собирается призывать людей на улицы, он лишь хочет бороться за то, чтобы голоса жителей страны были пересчитаны», — сообщил эксперт.

Обычно процесс голосования транслируется по всем центральным американским телеканалам. После того, как свой выбор сделали демократические и республиканские регионы, наступает очередь «колеблющихся» штатов. Еще их называют «фиолетовыми» из-за смешения цветов: красного (республиканцы) и синего (демократы). В таких штатах кандидаты от обеих партий имею практически равный уровень поддержки избирателей.

Петров рассказал, что в 98% случаев явный перевес голосов в сторону того или иного кандидата виден уже через несколько часов. В этом случае проигравший претендент на президентское кресло звонит своему оппоненту и поздравляет его с тем, что тот смог заслужить одобрение американцев. Это и называется «мирной передачей власти».

«Проигравший кандидат желает своему оппоненту всего самого лучшего вне зависимости от того, насколько яростная между ними был борьба во время предвыборной гонки. Ключевой момент здесь – выбор американцев. Проигравшая сторона признает важность демократических свобод и доверяет гражданам США», — добавил американист.

Фотофиниш

Самым явным примером «немирной» передачи власти являются выборы в США 2000 года, когда за президентство бились республиканец Джордж Буш-младший и демократ Альберт Гор. Выборы проходили седьмого ноября, но из-за дополнительного пересчета голосов и разбирательств с бюллетенями последний признал свое поражение лишь спустя почти полтора месяца.

Причиной такой задержки стал неоднозначный выбор нескольких «фиолетовых» штатов (Флорида, Нью-Мексико). До победы Альберту Гору не хватило всего пяти голосов выборщиков. За всю историю США это единственный случай такого маленького разрыва между кандидатами.

«Гор тогда все же позвонил Бушу. Хотя до сих пор многие американцы имеют много вопросов к тем выборам. Как пройдут выборы сейчас, спустя 20 лет, сказать еще сложнее. Из-за коронавируса голосование пройдет по почте, в таких условиях голоса американцев еще не подсчитывались. Если в сторону Байдена будет явный перевес, то Трамп вряд ли что-то с этим сделает. Однако, если ситуация будет спорная, Трамп может заявить о несогласии, и тогда результаты выборов будут пересчитывать», — пояснил Петров.

Утиные истории

По словам собеседника «Политики Сегодня», 45-й президент США сейчас находится на позиции «хромой утки» (Lame duck) – так американцы называют политика, которому не суждено переизбраться на следующий срок из-за недоверия избирателей или 22-й поправки к Конституции страны. Она запрещает занимать пост президента США более двух сроков (с перерывом или подряд — не имеет значения).

«После объявления окончательных результатов выборов президент США обязан покинуть Белый дом до момента инаугурации победившего кандидата (20 января – прим. ред.). За этот срок Трамп должен будет "отдать" свое кресло Байдену, но на практике это все происходит гораздо быстрее. Все бюрократические и юридические вопросы решаются там довольно быстро», — заключил Петров.

22-я поправка к Конституции США была принята Конгрессом 21 марта 1947 года. За всю историю Америки абсолютным рекордсменом по числу президентских сроков является Франклин Рузвельт. Он четырежды побеждал на президентских выборах и управлял страной с 1933 по 1945 год.

Из-за пандемии коронавируса американцы будут выбирать следующего президента страны по почте. Кандидат от Демократической партии США Джо Байден активно поддерживает такую меру, в то время, как республиканец Трамп высказывается против почтового голосования. По его мнению, результаты выборов нельзя будет назвать честными, а проверка бюллетеней займет слишком много времени.

По законам страны, почтовая служба является самостоятельным ведомством в составе федерального правительства. Демпартия считает, что голосование по почте – это единственный шанс не заразиться вирусом COVID-19 и безопасно сделать свой выбор. Сторонники Трампа боятся массовых фальсификаций.