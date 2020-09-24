11:03 24 Сентября 2020Политика
Пушков заявил, что еще недавно Литва, Польша и Украина дружили с Лукашенко
Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал отказ ряда стран признать Александра Лукашенко легитимным главой Белоруссии. Соответствующий пост сенатор опубликовал в своем Telegram-канале.
Пушков напомнил, что Литва, Польша и Украина еще недавно являлись друзьями белорусского президента. Также сенатор подчеркнул, что не так давно глава Госдепартамента США Майк Помпео "источал улыбки и сыпал обещаниями", приехав в Минск.
По мнению члена СФ, с такими друзьями, как у республики, и враги не нужны. Однако, уверен Пушков, подобное развитие событий несложно было предсказать.
Ранее телеканал "360" сообщил, что нардеп Верховной рады объяснил роль Украины в белорусских протестах.