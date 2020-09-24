Пушков заявил, что еще недавно Литва, Польша и Украина дружили с Лукашенко

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал отказ ряда стран признать Александра Лукашенко легитимным главой Белоруссии. Соответствующий пост сенатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Пушков напомнил, что Литва, Польша и Украина еще недавно являлись друзьями белорусского президента. Также сенатор подчеркнул, что не так давно глава Госдепартамента США Майк Помпео "источал улыбки и сыпал обещаниями", приехав в Минск.

По мнению члена СФ, с такими друзьями, как у республики, и враги не нужны. Однако, уверен Пушков, подобное развитие событий несложно было предсказать.

Ранее телеканал "360" сообщил, что нардеп Верховной рады объяснил роль Украины в белорусских протестах.