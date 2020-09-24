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10:58   24 Сентября 2020
Общество

Глава Сбербанка официально представил новый логотип

Глава Сбербанка официально представил новый логотип

Глава Сбербанка Герман Греф презентовал новый фирменный знак экосистемы кредитной организации — Сбер.

Дизайнеры оставили в логотипе банка основные элементы предыдущего фирменного знака организации. Была сохранена "Галочка", она символизирует целеустремленность, также оставлена круглая форма, что означает сфокусированность на клиенте, отметил Греф. Группа Сбербанк будет существовать под названием "Сбер", она отказалась от слова "банк".

Глава Сбербанка сделал анонс презентации "Вселенной Сбера", которая будет состоять из множества сервисов и мультимедийных устройств. Организация планирует предоставить клиентам эмоциональных виртуальных помощников.

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Автор: Ирина Большунова
#банк #греф #логотип #Сбер

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