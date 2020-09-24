Медики за сутки выявили 6 595 новых случаев коронавируса в России

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в России не отступает. За истекшие сутки еще 6595 жителей 84 российских регионов получили положительные тесты на коронавирус.

Несколько дней подряд количество новых случаев коронавируса в России превышает 6000, из которых почти четверть без клинических проявлений болезни. За истекшие сутки 6130 человек с COVID-19 полностью выздоровели. Детальную информацию о борьбе с коронавирусной инфекцией в России, о распоряжениях федеральных и региональных органов власти, а также рекомендации медиков можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.