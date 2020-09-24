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10:36   24 Сентября 2020
Политика

Китайский МИД прокомментировал инаугурацию Лукашенко

Китайский МИД прокомментировал инаугурацию Лукашенко

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко, заявив, что уважает выбор граждан республики.

В Китае уважают выбор белорусского населения, а также выступают против волнений в республике, которые организуются силами из-за рубежа, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября. Власти не сообщили заранее об этом событии. В Белоруссии до сих пор продолжаются несанкционированные акции протеста после проведенных 9 августа выборов президента.

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Автор: Руслан Неглинный
#китай #белоруссия #лукашенко

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