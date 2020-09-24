Китайский МИД прокомментировал инаугурацию Лукашенко

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало инаугурацию белорусского лидера Александра Лукашенко, заявив, что уважает выбор граждан республики.

В Китае уважают выбор белорусского населения, а также выступают против волнений в республике, которые организуются силами из-за рубежа, заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась 23 сентября. Власти не сообщили заранее об этом событии. В Белоруссии до сих пор продолжаются несанкционированные акции протеста после проведенных 9 августа выборов президента.