Украинские депутаты и прокуроры скрыли имущество на $12 млн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обнаружило недостоверные сведения в декларациях украинских чиновников на сумму 358 млн гривен(12,7 млн долларов). Среди топ-нарушителей — министры, судья Конституционного суда Украины, руководители ДП, депутаты и прокуроры.

«На сегодня мы завершили проверку 233 деклараций. Среди лиц, в декларациях которых установлены признаки декларирования недостоверной информации, — министры, заместители министров, судьи, прокуроры и депутаты местных советов. Материалы проверок 42 деклараций, в которых обнаружены признаки преступлений, направлены в НАБУ, ГБР и Национальную полицию», — разъяснил глава НАПК Александр Новиков.

Наибольшую сумму недостоверных сведений обнаружили у таких чиновников:

95,3 млн грн – Михаил Чурило, депутат Ужгородского городского совета;

60,4 млн грн – Виктор Андреев, первый заместитель главы Шевченковской РГА в Киеве;

34,6 млн грн и 29,6 млн грн (в декларациях за 2018 и 2019 годы соответственно) – Игорь Насалик, бывший министр энергетики и угольной промышленности;

27,4 млн грн – Олег Етнарович, депутат Одесского городского совета;

19,1 млн грн – Елена Глинкина, депутат Тарасовского сельского совета Киево-Святошинского района Киевской области;

9,3 млн грн – Василий Коротецкий, начальник отдела государственного экологического надзора (контроля) животного мира и биоресурсов Госэкоинспекции;

8,2 млн грн – Валерий Клок, директор ГП «Сельскохозяйственное предприятие «Александровское»;

5,5 млн грн – Александр Холин, директор филиала ГП «Укргосстройэкспертиза» в Херсонской области;

4,1 млн грн – Сергей Николайчук, бывший заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

3,7 млн грн – Джемма Куценко, начальник юридического отдела ГУ Государственной казначейской службы в Киевской области.

Согласно результатам проверок, НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины, Государственное бюро расследований и Национальную полицию 42 обоснованных вывода об обнаружении признаков уголовного правонарушения.

Также агентство сообщило полицейским о четырех чиновниках, которые декларировали недостоверную информацию на сумму свыше 100 прожиточных минимумов, и направило три административных протокола в суд по факту нарушения требований финансового контроля.