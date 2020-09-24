Пушков: американцы не смогли развернуть «перестройку мира» в свою сторону 

Происходящая в ХХI веке перестройка мира, которую американцы пытались возглавить и использовать для установления мировой гегемонии, не подчинилась Соединенным Штатам и приобрела независимый характер.

Об этом в четверг 24 сентября в своем авторском Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что после ноябрьских выборов «никакой передачи власти не будет», а будет только «продолжение».

По мнению Пушкова, это заявление Трампа можно понимать двояко: либо 45-й президент США уверен в своей победе, либо он намерен ни при каких обстоятельствах не отдавать власть демократам.

«Однако и сами демократы настроены на войну до победного: не случайно Хиллари Клинтон призвала их не признавать победу Трампа на выборах и захватить президентское место в Белом доме любой ценой», — отмечает сенатор.

Таким образом, подчеркивает Пушков, внутренняя нестабильность, которую на протяжении последних лет США создавали и подогревали в разных точках земного шара – на Украине, в Сирии, Венесуэле, Гонконге, Белоруссии и так далее – охватила сами Соединенные Штаты.

Эпидемия коронавируса, по мнению сенатора, стала катализатором этого процесса, но не его причиной. Американцы пытались возглавить идущую в ХХI веке перестройку мира, и развернуть ее в нужную им сторону для установления мировой гегемонии, устроив ради этого войны в Югославии, Ливии, Ираке, а также проводя политику «смены режимов» на Украине, в Сирии, Венесуэле, Иране и Белоруссии. Но эта перестройка им не подчинилась в полной сере.

«Она приобрела частично независимый от США характер, что видно в утверждении таких самостоятельных центров силы, как Россия и Китай. При этом выявилась новая черта мировой политики — распространение нестабильности на те страны, которые ее «экспортировали» в другие государства для достижения своих политических целей», — отмечает Пушков.

Развязанные Соединенными Штатами и НАТО войны, и политика смены режимов в странах Ближнего Востока и Среднего Востока привела к тому, что американских союзников в Европе захлестнули мощные волны беженцев и мигрантов. При этом внутри самих Штатов начались неожиданные внутренние конфликты, вызванные не только накопившимися расовыми и идейными разногласиями, но ставшие опосредованным следствием внешних вмешательств.

«В этом смысле войны в Ираке и Афганистане дорого обошлись США. А избрание Трампа, обещавшего отказаться от такой политики, стало — по крайней мере, частично — наказанием для американской либерально-интервенционистской элиты за внешние агрессии», — пишет член Совфеда.

В заключение своих рассуждений Пушков выводит новую истину XXI века, которая заключается в том, что стабильность неделима, а внутренняя нестабильность подпитывается нестабильностью внешнего мира.