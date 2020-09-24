Российские регионы обеспечены пробными партиями вакцины "Спутник V"

Разработанная в Центре Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" вышла на третий этап тестирования, который проходит по всей России. По мере производства препарата пробные партии рассылались в российские регионы.

Все российские регионы к 24 сентября получили пробные партии отечественной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V". Об этом со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения РФ сообщил ТАСС. К участию в третьей фазе клинического исследования новой вакцины от COVID-19 приглашаются все россияне, каждый из которых может подать заявку на специальном сайте.