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10:24   24 Сентября 2020
Общество

Российские регионы обеспечены пробными партиями вакцины "Спутник V"

Российские регионы обеспечены пробными партиями вакцины "Спутник V"

Разработанная в Центре Гамалеи вакцина против коронавируса "Спутник V" вышла на третий этап тестирования, который проходит по всей России. По мере производства препарата пробные партии рассылались в российские регионы.

Все российские регионы к 24 сентября получили пробные партии отечественной вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 "Спутник V". Об этом со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения РФ сообщил ТАСС. К участию в третьей фазе клинического исследования новой вакцины от COVID-19 приглашаются все россияне, каждый из которых может подать заявку на специальном сайте.

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Автор: Кристина Мокроусова
#минздрав рф #COVID-19 #центр гамалеи #вакцина против коронавируса

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