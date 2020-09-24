Поверку бытовых счетчиков начнут производить по новым правилам

Показатели счетчиков будут указываться по новым правилам. В течение суток работник ЖКХ после проверки будет должен внести данные в электронный реестр.

Теперь единственным юридически значимым значением показателей бытовых счетчиков будет электронная регистрация. По словам главы Росстандарта Алексея Абрамова, бумажный документ смогут выдавать россиянам по их желанию.

"Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин") результаты метрологических работ будут не действительны", — добавил Абрамов в беседе с ТАСС.

К тому же в Росстандарте посоветовали гражданам наметить заранее проверку бытовых приборов на следующий год. Контроль счетчиков, который должен был осуществиться в этом году, в правительстве перенесли на начало 2021 года.