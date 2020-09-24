Частные клиники лишились одной из самых популярных вакцин от гриппа

Одна из самых востребованных линеек вакцин против гриппа "Ультрикс" станет недоступна для россиян в аптеках и частных клиниках до конца октября. Об этом сообщили представители крупных страховых компаний и медучреждений.

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут проводить процедуру вакцинации от гриппа четырехвалентной вакциной "Ультрикс Квадри" из-за роста поставок препарата в государственные медучреждения, передает РБК. Большая часть вакцины предназначена для программы всеобщей бесплатной иммунизации населения.

Возвращение вакцины в частные клиники и аптеки, по мнению их представителей, ожидается не раньше конца октября.