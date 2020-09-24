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9:26   24 Сентября 2020
Общество

Частные клиники лишились одной из самых популярных вакцин от гриппа

Частные клиники лишились одной из самых популярных вакцин от гриппа

Одна из самых востребованных линеек вакцин против гриппа "Ультрикс" станет недоступна для россиян в аптеках и частных клиниках до конца октября. Об этом сообщили представители крупных страховых компаний и медучреждений.

Участники системы добровольного медицинского страхования не смогут проводить процедуру вакцинации от гриппа четырехвалентной вакциной "Ультрикс Квадри" из-за роста поставок препарата в государственные медучреждения, передает РБК. Большая часть вакцины предназначена для программы всеобщей бесплатной иммунизации населения.

Возвращение вакцины в частные клиники и аптеки, по мнению их представителей, ожидается не раньше конца октября.

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Автор: Юлия Яковлева
#здоровье #грипп #вакцина

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