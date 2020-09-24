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9:23   24 Сентября 2020
Политика

Евросоюз не признал Александра Лукашенко законным главой Белоруссии

Евросоюз не признал Александра Лукашенко законным главой Белоруссии

Инаугурацию президента Республики Беларусь Александра Лукашенко признали нелегитимной. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

ЕС не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. Боррель утверждает, что инаугурация Александра Лукашенко усилит кризис в республике и лишена демократической легитимности. Дипломат решил, что результаты выборов "сфальсифицировали".

Выборы президента Республики Беларусь прошли 9 августа, в результате которых победил Александр Лукашенко. Данные Центризбиркома (ЦИК) зафиксировали 80,1% голосов в пользу действующего лидера Белоруссии.

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Автор: Юлия Яковлева
#ес #белоруссия #лукашенко

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