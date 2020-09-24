Евросоюз не признал Александра Лукашенко законным главой Белоруссии

Инаугурацию президента Республики Беларусь Александра Лукашенко признали нелегитимной. Такое заявление сделал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

ЕС не признал результаты президентских выборов в Белоруссии. Боррель утверждает, что инаугурация Александра Лукашенко усилит кризис в республике и лишена демократической легитимности. Дипломат решил, что результаты выборов "сфальсифицировали".

Выборы президента Республики Беларусь прошли 9 августа, в результате которых победил Александр Лукашенко. Данные Центризбиркома (ЦИК) зафиксировали 80,1% голосов в пользу действующего лидера Белоруссии.