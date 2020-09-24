Пушков отреагировал на слова Зеленского о стремлении РФ к "переделу мира"

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы стремится к "переделу мира". Пушков высказался об этом в Twitter.

Российский сенатор заявил, что свое выступление Зеленский "списал" у Госдепартамента США. Пушков отметил, что главе Незалежной следовало бы объяснить, почему Украина готова отдать все, лишь попасть в сферу влияния Соединенных Штатов.

Парламентарий подчеркнул, что на самом деле "главный спец" по сферам влияния в мире известен всем странам, начиная от Панамы, заканчивая Японией. Пушков добавил, что речь здесь идет вовсе не о Российской Федерации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала заявления Зеленского фантасмагорическими. Москва осуждает подобную риторику, указала она.