Прибывших на самолете из-за рубежа россиян обязали соблюдать самоизоляцию

Граждане РФ, которые прибыли на самолете из-за рубежа, должны будут соблюдать режим самоизоляции, пока результаты их тестов на коронавирус не будут готовы. Об этом сообщается в постановлении главного государственного санитарного врача России.

Россияне должны будут находиться на изоляции по месту пребывания до получения результатов тестов на коронавирусную инфекцию. Соответствующая информация содержится в документе, который опубликован на официальном сайте правовой информации.

Данное постановление вступает в силу с 24 сентября, передает ТАСС. Отмечается, что тест на коронавирус должен быть сдан в течение трех суток с момента прибытия в Российскую Федерацию.