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7:59   24 Сентября 2020
Политика

NI раскрыл "скрытое послание" в выступлении Путина на Генассамблее ООН

NI раскрыл "скрытое послание" в выступлении Путина на Генассамблее ООН

Выступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН содержало "скрытое послание". Об этом пишет американский журнал Nation Interest.

Российский лидер в своем выступлении на юбилейной сессии ГА ООН направил скрытое послание ведущим странам глобального Юга, призвав их не втягиваться в холодную войну, которая зарождается между США и Китаем. Автор статьи указал, что Путин предложил антикризисные меры, которые призваны сделать Россию лидером нового блока стран, не испытывающих желания делать выбор между Поднебесной и Вашингтоном.

Владимир Владимирович дал стимул сохранить экономическую мощь России и не поддаваться на попытки санкционного давления на страну со стороны США. Путин подчеркнул, что ООН остается основным институтом международного права, отмечает РИА Новости.

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Автор: Яна Либерман
#путин #оон #ni

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