NI раскрыл "скрытое послание" в выступлении Путина на Генассамблее ООН

Выступление президента России Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН содержало "скрытое послание". Об этом пишет американский журнал Nation Interest.

Российский лидер в своем выступлении на юбилейной сессии ГА ООН направил скрытое послание ведущим странам глобального Юга, призвав их не втягиваться в холодную войну, которая зарождается между США и Китаем. Автор статьи указал, что Путин предложил антикризисные меры, которые призваны сделать Россию лидером нового блока стран, не испытывающих желания делать выбор между Поднебесной и Вашингтоном.

Владимир Владимирович дал стимул сохранить экономическую мощь России и не поддаваться на попытки санкционного давления на страну со стороны США. Путин подчеркнул, что ООН остается основным институтом международного права, отмечает РИА Новости.