Антипов сделал предположение относительно виновников крушения Boeing MH17

США, как и Украина могут быть в равной степени виноваты авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17. Такое предположение выдвинул Технический эксперт Юрий Антипов.

Он считает, что Вашингтон и Киев сами того не подозревая раскрыли организаторов крушения MH17, передает NewInform.

"Безусловно, две первые страны — Украина и США — первыми скороспело крикнувшими на весь мир "держи вора", сразу с головой раскрыли организаторов и пользополучателей от этой катастрофы", — отметил эксперт.

Антипов утверждает, что только у украинских спецслужб была возможность заведомо переместить "Бук" и якобы "случайно" сделать фото и видеосъемку комплекса.

В свою очередь США еще за три дня до авиакатастрофы создали организацию "Белингкат", суть которой заключается в сборе сообщений из социальных сетей. По мнению эксперта, именно за счет нее американские спецслужбы обеспечили себе своеобразную "прокладку" для публикации "компромата". Все это в совокупности обеспечило возможность как Киеву, так и Вашингтону остаться в стороне.