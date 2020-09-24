Путин планирует провести встречу с избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин планирует переговорить с губернаторами регионов, избранными в прошедший единый день голосования. Встреча пройдет в четверг в формате видеоконференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидер страны еще до проведения выборов успел пообщаться с некоторыми главами российских регионов. В рамках встреч политики обговаривали отдельные проблемы, с которыми пришлось столкнуться тому или иному региону. Также губернаторы отчитались о проделанной работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и устранению последствий эпидемии, сообщает ТАСС.

Единый день голосования состоялся 13 сентября в 83 регионах страны. Для жителей некоторых из них было организовано дистанционное голосование. Также за два дня до выборов можно было отдать свой голос досрочно.