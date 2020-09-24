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5:55   24 Сентября 2020
Политика

Кориневич: Киев имел "полное право" на перекрытие Северо-Крымского канала

Кориневич: Киев имел "полное право" на перекрытие Северо-Крымского канала

Финансирование Киевом Северо-Крымского канала давало "полное право" на его перекрытие. Об этом у себя в соцсетях заявил представитель президента Украины в Автономной Республике Крым" Антон Кориневич.

Он объяснил, что Украина имела соответствующее право, так как она перекрыла не русло реки Днепр, а искусственный канал, расположенный на украинской территории и находящийся под юрисдикцией страны, передает РИА Новости.

"Никакое другое государство не имеет права распоряжаться каналом, это украинское сооружение, и только Украина может определять, каким образом его использовать", — добавил Кориневич.

Представитель президента Украины уточнил, что сама река беспрепятственно течет по территориям России, Украины и Белорусии.

После воссоединения Крыма с Россией, Киев в одностороннем порядке перекрыл подачу воды на полуостров из Северо-Крымского канала. Он был источником пресной воды для 85% жителей республики.

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Автор: Яна Либерман
#россия #украина #крым #вода #Кориневич

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