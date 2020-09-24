Трамп возьмет под свой контроль дело об убийстве спящей афроамериканки

Президент США Дональд Трамп проследит за ходом дела об убийстве афроамериканки Брионны Тейлор, которую в собственном доме застрелил полицейский. Об этом заявил сам американский лидер.

Большое жюри в Луисвилле вынесло бывшему сотруднику правоохранительных органов Бретту Хэнкинсону обвинение в том, что он спровоцировал угрозу жизни жильцов дома. Полицейские вломились в квартиру Тейлор и ее парня, который начал обороняться от непрошенных гостей. Сотрудники правопорядка открыли огонь и застрелили спящую девушку, передает ТАСС.

"Не знаю достаточно [информации] о деле, решение только принято. Мы обсудим это, посмотрю, что это за решение", — заявил Трамп.

Он не забыл отметить, что сделал больше других своих предшественников для афроамериканцев. Президент также заявил, что "любит чернокожее сообщество".