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5:38   24 Сентября 2020
Политика

Трамп возьмет под свой контроль дело об убийстве спящей афроамериканки

Трамп возьмет под свой контроль дело об убийстве спящей афроамериканки

Президент США Дональд Трамп проследит за ходом дела об убийстве афроамериканки Брионны Тейлор, которую в собственном доме застрелил полицейский. Об этом заявил сам американский лидер.

Большое жюри в Луисвилле вынесло бывшему сотруднику правоохранительных органов Бретту Хэнкинсону обвинение в том, что он спровоцировал угрозу жизни жильцов дома. Полицейские вломились в квартиру Тейлор и ее парня, который начал обороняться от непрошенных гостей. Сотрудники правопорядка открыли огонь и застрелили спящую девушку, передает ТАСС.

"Не знаю достаточно [информации] о деле, решение только принято. Мы обсудим это, посмотрю, что это за решение", — заявил Трамп.

Он не забыл отметить, что сделал больше других своих предшественников для афроамериканцев. Президент также заявил, что "любит чернокожее сообщество".

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Автор: Ирина Большунова
#убийство #трамп #Брионна Тейлор

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