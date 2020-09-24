WP: Трамп считает, что афроамериканцы безынициативны в борьбе за равенство

Темнокожим американцам не хватает инициативы, чтобы отстаивать свое равенство. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, сообщило издание The Washington Post ссылаясь на собственные источники.

Однако речь идет не только об афроамериканцах. После завершения телефонных разговоров с еврейскими чиновниками Трамп заявлял, что они "делают все только для себя". Лидер также с долей язвительности отзывался о латиноамериканцах. Желание его супруги Меланьи Трамп поехать в Африку в 2018 году было воспринято американским главой с возмущением, передает ТАСС.

Несмотря на это, ни один из собеседников американского издания среди администрации Трампа не смог вспомнить, делал ли он какие-либо публичные заявления, которые имели бы отношение к расовому или этническому признаку.