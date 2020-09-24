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5:00   24 Сентября 2020
Политика

Полеты бомбардировщиков США над Украиной нарушают законодательство страны

Полеты бомбардировщиков США над Украиной нарушают законодательство страны

Предоставление права полетов американских бомбардировщиков над Украиной направлено на то, чтобы спровоцировать Россию к агрессивным действиям. Об этом заявил бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Украины Георгий Крючков.

Он считает, что подобные действия со стороны Украины только обострят ее отношения с Россией. При этом Крючков не думает, что дело дойдет до полномасштабной войны. По его мнению, речь скорее ведется о санкциях в отношении РФ, передает "ПолитНавигатор".

"Будут дальнейшие обострения, будут санкции в отношении России. Что касается Украины, то ей все это не сулит ничего хорошего", — считает бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Украины.

При этом Крючков не может точно сказать, на сколько сильно в настоящее время нарушается законодательство Украины. Он также считает, что Верховная Рада не принимала постановление о предоставлении права бомбардировщикам из США осуществлять полеты в украинском воздушном пространстве.

"Скорее всего, нет. Ну а чего можно еще ждать, если Украина фактически перестала быть суверенным государством?" — заключил он.

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Автор: Яна Либерман
#россия #сша #украина #Крючков

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