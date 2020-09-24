Полеты бомбардировщиков США над Украиной нарушают законодательство страны

Предоставление права полетов американских бомбардировщиков над Украиной направлено на то, чтобы спровоцировать Россию к агрессивным действиям. Об этом заявил бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Украины Георгий Крючков.

Он считает, что подобные действия со стороны Украины только обострят ее отношения с Россией. При этом Крючков не думает, что дело дойдет до полномасштабной войны. По его мнению, речь скорее ведется о санкциях в отношении РФ, передает "ПолитНавигатор".

"Будут дальнейшие обострения, будут санкции в отношении России. Что касается Украины, то ей все это не сулит ничего хорошего", — считает бывший глава парламентского комитета по обороне и безопасности Украины.

При этом Крючков не может точно сказать, на сколько сильно в настоящее время нарушается законодательство Украины. Он также считает, что Верховная Рада не принимала постановление о предоставлении права бомбардировщикам из США осуществлять полеты в украинском воздушном пространстве.