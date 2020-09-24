Минтруд предложил новую систему подсчета МРОТ

Министерство труда и социального развития выдвинуло предложение об изменении системы подсчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий проект Минтруд представил во время заседания правительства.

Проект подразумевает под собой отказ от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления с дальнейшим его пересчетом в качестве части (44,2%) среднедушевого дохода. В соответствии с предложением Минтруда, уровень ПМ для трудоспособного населения составит 109% от этого показателя, для детей — 97%, а для пенсионеров — 86%, передает "Комерсантъ"

Уровень МРОТ предлагается установить в размере 42% от медианной заработной платы в России. Проект будет реализовываться поэтапно в течение пяти лет. Ориентировочные затраты составят 128,5 миллиарда рублей в 2021 году и еще 241,3 миллиарда рублей к 2025 году.