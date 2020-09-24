Дипломат осудил Трампа за бездействие в отношении военных США в Сирии

Президент США Дональд Трамп должен связаться с российским руководством и остановить "унижение" американских солдат в Сирии. Такое заявление сделал дипломат Соединенных Штатов Америки Бретт МакГурк.

Политик разместил в своем Twitter видеозапись, на которой российский военнослужащий спрашивает американского офицера о цели прибывания войск США на территории Сирии. МакГурк расценил диалог военных как "унижение", передает Федеральное агентство новостей.

"Трамп играет в гольф, когда американские войска в Сирии теперь ежедневно противостоят россиянам из-за его стремительного решения передать 2/3 некогда стабильной территории Путину и Эрдогану", — написал дипломат.

Он также потребовал от президента США позвонить главе России Владимиру Путину и потребовать, чтобы тот "прекратил преследовать" американских военнослужащих в Сирии. Войска Соединенных Штатов Америки на самом деле же незаконно находятся на территории государства на Ближнем Востоке в то время, как Россия приняла приглашение сирийских властей. Американские военные мешают российско-турецкому патрулированию.