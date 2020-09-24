Послы РФ в Болгарии назвали безосновательной высылку российских дипломатов

Правительство Болгарии приняло решение выслать из страны двух российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже. Данная мера реагирования на бездоказательные вбросы не имеет оснований, прокомментировали ситуацию в болгарском посольстве РФ.

Накануне МИД Болгарии уведомил российских дипломатов о решении властей. В соответствии с законодательством после получения вербальной ноты соотечественники должны покинуть территорию республики в 72-часовой период. Персонами нон грата были объявлены двое сотрудников торгпредства России, сообщает РИА Новости.

"Безосновательная высылка российских дипломатов не соответствует традиционно конструктивному характеру двусторонних отношений", — добавили в ведомстве.

Это не в первый раз, когда Болгария ставит под угрозу взаимоотношения с Россией, ради приверженности надуманным обвинениям. Не так давно правоохранители республики обвинили трех российских граждан в покушении на убийство местных жителей в 2015 году. По их версии, россияне якобы пытались отравить граждан Болгарии фосфорорганическим веществом, передает ФАН.