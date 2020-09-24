Посольство РФ: США имеют задачу важнее критики вакцины "Спутник V"

Американским властям следует сосредоточиться на борьбе с коронавирусом, вместо того, чтобы критиковать российскую вакцину против него. Об этом заявило посольство РФ в США на своей странице в Twitter.

Американскому правительству также не следует преуменьшать значение онлайн-конференции для стран заинтересованных в создании вакцин от коронавируса, провести которую предложил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.

"Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не с российскими вакцинами", — написали представители российского посольства.

К своей записи дипломаты также прикрепили сообщение руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, в котором она выразила сомнения относительно действенности российского препарата против коронавируса.