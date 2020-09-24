Власти США могут не успеть уложиться в график модернизации боеголовок W87

Американские власти рискуют не успеть модернизировать ядерные боеголовки для баллистических ракет W87. По плану их намечено заменить на новый тип W87-1 в течение ближайших десяти лет.

Пока неизвестно, успеет ли управление GAO произвести нужное количество сердечников для того, чтобы уложиться в разработанный график производства боеголовок W87-1. Об этом сообщается в отчете Главного контрольного управления США.

"Если, например, одно из предприятий не будет готово производить сердечники в начале 2030-х годов, управление, вероятно, произведет меньше вооружений, чем планировалось", — считают эксперты контрольного органа.

Программа замены боеголовок на новый тип может обойтись Соединенным Штатам в 14,8 млрд долларов, по подсчетам специалистов, передает ТАСС.