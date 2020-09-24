Трамп не ответил на вопрос о передаче власти при поражении на выборах

Действующий американский президент Дональд Трамп уклонился от ответа на счет мирной передачи власти в случае своего поражения на грядущих в ноябре выборах нового главы Соединенных Штатов.

Вместо того, чтобы рассказать, передаст ли он мирно власть в случае поражения своему оппоненту от Демократической партии Джозефу Байдену, действующий глава США выразил уверенность в том, что победа на грядущих выборах достанется именно ему, передает ТАСС.

Выборы нового президента США состоятся 3 ноября этого года. В настоящее время в американских штатах проходит досрочное голосование по кандидатам. Недавно Трамп сообщил, что администрация Соединенных Штатов ведет внимательное наблюдение за активностью социальных сетей в преддверии выборов.