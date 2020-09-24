Су-27 отвели американские B-52H от границ РФ

Российские истребители Су-27 поднялись в воздух, чтобы сопроводить стратегические бомбардировщики B-52H ВВС США. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Две неопознанные цели заметили над нейтральными водами Черного моря, которые направлялись в сторону России. Российское командование направило в их сторону два истребителя Су-27, которые идентифицировали цели как американские бомбардировщики B-52H, передает ТАСС.

Экипаж российских военных самолетов сопроводил иностранные машины из акватории Черного моря и вернулся на авиабазу. В Национальном центре управления обороной РФ отметили, что Су-27 действовали "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".