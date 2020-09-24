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1:57   24 Сентября 2020
Политика

Президент Сербии выразил благодарность РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Президент Сербии выразил благодарность РФ за помощь в борьбе с COVID-19

Сербский лидер Александар Вучич поблагодарил Российскую Федерацию за помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.

Вучич отметил, что Сербия тоже оказала помощь в борьбе с COVID-19 другим странам, передает ТАСС.

"Благодарим наших европейских друзей, китайских друзей и российских друзей за помощь в борьбе с коронавирусом", — заявил он.

Сербия просила Россию помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Отряд из РФ с 3 апреля по 18 мая провел полную дезинфекцию больниц и социально значимых объектов более чем в 40 населенных пунктах республики. Также российские медицинские бригады помогли провести осмотр и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сербия #вучич #коронавирус

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