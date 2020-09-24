Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:22   24 Сентября 2020
Политика

Обама заинтересовался планами жителей США по голосованию на выборах

Обама заинтересовался планами жителей США по голосованию на выборах

Бывший президент США Барак Обама попросил американцев написать ему СМС и рассказать о планах по голосованию на предстоящих выборах. Экс-глава государства разместил номер телефона для сообщений на своей странице в Twitter.

Бывший лидер США предложил согражданам отправить ему сообщение по номеру 773-365-9687. Обама написал, что хочет узнать, как дела у американцев, чем заняты их мысли, а также о том, как они планируют проголосовать на грядущих выборах в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. Американцы выберут президента, членов нижней палаты Конгресса, треть заседателей Сената, губернаторов в 13 штатах и округах.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #обама #выборы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...