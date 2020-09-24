Обама заинтересовался планами жителей США по голосованию на выборах

Бывший президент США Барак Обама попросил американцев написать ему СМС и рассказать о планах по голосованию на предстоящих выборах. Экс-глава государства разместил номер телефона для сообщений на своей странице в Twitter.

Бывший лидер США предложил согражданам отправить ему сообщение по номеру 773-365-9687. Обама написал, что хочет узнать, как дела у американцев, чем заняты их мысли, а также о том, как они планируют проголосовать на грядущих выборах в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. Американцы выберут президента, членов нижней палаты Конгресса, треть заседателей Сената, губернаторов в 13 штатах и округах.