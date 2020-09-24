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1:05   24 Сентября 2020
Политика

Террористы в Сирии готовятся к провокации с применением химического оружия

Террористы в Сирии готовятся к провокации с применением химического оружия

Очередную провокацию с применением химического оружия в сирийском городе Идлиб готовят боевики незаконных вооруженных формирований. Об этом заявила пресс-служба Министерства обороны России.

Они сообщили, что в российский Центр по примирению враждующих сторон поступили данные, свидетельствующие о том, что боевики собираются провести очередную провокацию, в ходе которой планируют использовать отравляющие вещества, передает ТАСС.

Террористы перевезли отравляющие вещества в район населенного пункта Кансафра, расположенного в провинции Идлиб. Как пояснили в ведомстве, эта провокация будет направлена на мирное население, а во всех ее последствиях террористы планируют обвинить правительственные силы Сирии.

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Автор: Ирина Большунова
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