ЗакС Петербурга поддержал инициативу о Дне работника скорой помощи

Члены Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении приняли законопроект о включении Дня медицинского работника в список международных.

Депутаты Северной столицы выступили с поддержкой инициативы о предоставлении празднику сотрудников скорой помощи нового статуса. Они приняли законопроект в первом чтении. В будущем день может быть зачислен в перечень международных, общепризнанных и общероссийских праздников, которые отмечаются за счет бюджета Санкт-Петербурга, передают "Невские новости".

Губернатор города на Неве Александр Беглов в июле текущего года предложил установить памятник медикам, которые скончались во время борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Инициатива подразумевает создание отдельного памятного мемориала в Санкт-Петербурге.