Снимок с места крушения вертолета, принадлежащего Ливийской национальной армии (ЛНА), разоблачил вброс Правительства национального согласия (ПНС) Ливии против России. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей.

Технические неисправности, возникшие во время полета, послужили причиной экстренной посадки вертолета, которую пилоты ЛНА осуществили в населенном пункте Сукна.

Снимок, обнародованный армией под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара, свидетельствует о том, что вертолет ЛНА лишь сгорел, но не взорвался. На фотографии видно, что никаких тел "погибших" рядом нет, как и сотрудников ЧВК "Вагнер", которые, согласно уверениям ПНС Ливии, "оцепили" район происшествия. На кадрах запечатлен только распластавшийся корпус винтокрылой машины, также видна пустыня. В случае взрыва части вертолета разлетелись бы в радиусе сотен метров, передает ФАН.

Нелегитимное "правительство" Файеза Сарраджа сотрудничало с лоббистскими компаниями, базирующимися в США, которые занимаются созданием фейков о деятельности России в Ливии в угоду триполитанских оккупантов. Африканское командование ВС США (AFRICOM) также участвовало в создании фейковых вбросов. Несмотря не все эти попытки, никаких данных, подтверждающих сообщения, распространяемые ПНС Ливии и рядом зарубежных государств, до сих пор представлено не было. Москва уже неоднократно заявляла, что российских войск на ливийской территории нет. Россия выступает за невмешательство во внутриливийский кризис. Тем не менее, режим Сарраджа продолжает заниматься распространением фейков в Сети и подконтрольных Катару и Турции СМИ, пишет журнал "Слово и Дело".