Жители немецкого города Засниц, которому американские сенаторы угрожают санкциями из-за порта, участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2», считают, что на русских можно положиться, тем более, что российским газом их дома отапливаются уже почти полвека, а вот от США они не видят ничего, кроме болтовни и угроз.

Мнение живущих в портовом городе немцев, которые неожиданно оказались в тисках конкурирующих интересов двух сверхдержав, приводит шведское издание Sveriges Radio, отмечая при этом, что, пока Вашингтон грозит новыми страшными санкциями, русские втихомолку достраивают свой газопровод протяженностью 1 222 километра, который по дну Балтийского моря напрямую свяжет Россию и Германию.

Как отмечает издание, все началось августе текущего года, когда губернатор Засница Франк Крахт получил письмо от трех американских сенаторов-демократов. Письмо с угрозами ввести суровые экономические и юридические санкции, было адресовано портовой компании, 90% которой принадлежит городу, поэтому оно и попало в руки губернатора.

«Это серьезная угроза, это шантаж, с друзьями так не поступают», — прокомментировал содержание письма Франк Крахт.

В частности, в письме сенаторов говорилось, что, если Засниц не прекратит содействовать строительству российского газопровода «Северный поток-2», его жителям будет запрещено въезжать в США, а также им придется столкнуться с возможной заморозкой средств и с проблемами при использовании кредитных карт.

«Лучше уж российский газ, чем американская дрянь, — приводит издание мнение местного жителя – рыбака Йенса Энгельбрехта. — Ну и не поеду я в США, подумаешь, я и так туда не собирался. Дома по крайней мере тепло».

Как напоминает шведское издание, Соединенные Штаты Америки изначально выступали против того, чтобы Россия построила прямой газопровод в Германию. Американский президент Дональд Трамп очень сильно переживает, что Россия лишит Украину и Польшу доходов от транзита газа, да к тому же загонит Европу в энергетическую зависимость от себя. Европейские страны, однако, хоть и поворчав, согласились с доводами Германии, что российский проект не является политическим, а напротив – очень даже выгоден им самим. И тогда, напоминает газета, Штаты решили применить силу.

«Недовольство газопроводом — одна из немногих тем, по которым демократы и республиканцы сошлись во мнениях. Незадолго до Нового (2020) года был принят так называемый Закон об энергетической безопасности Европы, — пишет автор материала. — Жесточайшие санкции нависли над всеми, кто был связан с «Северным потоком-2», и в тот же день из игры вышло швейцарское судно, которое прокладывало трубы по морскому дну. А к тому времени трубопровод уже почти достиг Борнхольма, и из 1 222 километров оставалось проложить лишь около ста».

Именно из-за оставшихся в порту Засница сегментов недостроенного газопровода, которые до сих пор лежат там, как гигантские палочки лакрицы по 12 метров длинной и весом по 24 тонны, город и оказался в нынешней ситуации, сообщает газета.

Однако, возможно, дело те только в трубах, так как в порту ведутся некие работы, о которых никто не рассказывает журналистам. Во всяком случае российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно закончить работу, начатую швейцарскими трубоукладчиками, пришвартовано именно в порту Засница, сообщает автор, делая вывод, что значит работы по строительству «Северного потока-2», несмотря на все угрозы Вашингтона, продолжаются. Просто это делается втихомолку.

В заключение автор напоминает, что Германия, традиционно старается поддерживать хорошие экономические связи с «гигантом на востоке», и эти традиции не нарушаются даже во временя тяжелые с политической точки зрения.

«Эта традиция прослеживается с 1970-х годов, когда тогдашний канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt) вел свою так называемую «восточную политику». Расширяя торговлю, немцы хотели склонить ГДР к деэскалации и реформам. Wandel durch Handel — «Изменения через торговлю» — вот как это звучало. И российский газ надежно обогревает немецкие дома с 1973 года», — пишет Sveriges Radio.

И жители отдельно взятого города Засниц крепко держатся за партнерские связи с восточным соседом, напоминая, что они всегда считали Россию надежным партнером, который умеет держать слово, приводит издание слова губернатора Крахта.