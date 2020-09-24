Sveriges Radio: немцы напомнили, что греются российским газом с 1973 года
Жители немецкого города Засниц, которому американские сенаторы угрожают санкциями из-за порта, участвующего в строительстве газопровода «Северный поток-2», считают, что на русских можно положиться, тем более, что российским газом их дома отапливаются уже почти полвека, а вот от США они не видят ничего, кроме болтовни и угроз.
Мнение живущих в портовом городе немцев, которые неожиданно оказались в тисках конкурирующих интересов двух сверхдержав, приводит шведское издание Sveriges Radio, отмечая при этом, что, пока Вашингтон грозит новыми страшными санкциями, русские втихомолку достраивают свой газопровод протяженностью 1 222 километра, который по дну Балтийского моря напрямую свяжет Россию и Германию.
Как отмечает издание, все началось августе текущего года, когда губернатор Засница Франк Крахт получил письмо от трех американских сенаторов-демократов. Письмо с угрозами ввести суровые экономические и юридические санкции, было адресовано портовой компании, 90% которой принадлежит городу, поэтому оно и попало в руки губернатора.
«Это серьезная угроза, это шантаж, с друзьями так не поступают», — прокомментировал содержание письма Франк Крахт.
В частности, в письме сенаторов говорилось, что, если Засниц не прекратит содействовать строительству российского газопровода «Северный поток-2», его жителям будет запрещено въезжать в США, а также им придется столкнуться с возможной заморозкой средств и с проблемами при использовании кредитных карт.
«Лучше уж российский газ, чем американская дрянь, — приводит издание мнение местного жителя – рыбака Йенса Энгельбрехта. — Ну и не поеду я в США, подумаешь, я и так туда не собирался. Дома по крайней мере тепло».
Как напоминает шведское издание, Соединенные Штаты Америки изначально выступали против того, чтобы Россия построила прямой газопровод в Германию. Американский президент Дональд Трамп очень сильно переживает, что Россия лишит Украину и Польшу доходов от транзита газа, да к тому же загонит Европу в энергетическую зависимость от себя. Европейские страны, однако, хоть и поворчав, согласились с доводами Германии, что российский проект не является политическим, а напротив – очень даже выгоден им самим. И тогда, напоминает газета, Штаты решили применить силу.
«Недовольство газопроводом — одна из немногих тем, по которым демократы и республиканцы сошлись во мнениях. Незадолго до Нового (2020) года был принят так называемый Закон об энергетической безопасности Европы, — пишет автор материала. — Жесточайшие санкции нависли над всеми, кто был связан с «Северным потоком-2», и в тот же день из игры вышло швейцарское судно, которое прокладывало трубы по морскому дну. А к тому времени трубопровод уже почти достиг Борнхольма, и из 1 222 километров оставалось проложить лишь около ста».
Именно из-за оставшихся в порту Засница сегментов недостроенного газопровода, которые до сих пор лежат там, как гигантские палочки лакрицы по 12 метров длинной и весом по 24 тонны, город и оказался в нынешней ситуации, сообщает газета.
Однако, возможно, дело те только в трубах, так как в порту ведутся некие работы, о которых никто не рассказывает журналистам. Во всяком случае российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое должно закончить работу, начатую швейцарскими трубоукладчиками, пришвартовано именно в порту Засница, сообщает автор, делая вывод, что значит работы по строительству «Северного потока-2», несмотря на все угрозы Вашингтона, продолжаются. Просто это делается втихомолку.
В заключение автор напоминает, что Германия, традиционно старается поддерживать хорошие экономические связи с «гигантом на востоке», и эти традиции не нарушаются даже во временя тяжелые с политической точки зрения.
«Эта традиция прослеживается с 1970-х годов, когда тогдашний канцлер Вилли Брандт (Willy Brandt) вел свою так называемую «восточную политику». Расширяя торговлю, немцы хотели склонить ГДР к деэскалации и реформам. Wandel durch Handel — «Изменения через торговлю» — вот как это звучало. И российский газ надежно обогревает немецкие дома с 1973 года», — пишет Sveriges Radio.
И жители отдельно взятого города Засниц крепко держатся за партнерские связи с восточным соседом, напоминая, что они всегда считали Россию надежным партнером, который умеет держать слово, приводит издание слова губернатора Крахта.
«Русские да, на них можно положиться. Они надежнее, чем американцы. Американцы только болтают. Болтают да пишут угрожающие письма», — поддерживает градоначальника и местный рыбак Йенс Энгельбрехт.