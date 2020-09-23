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22:37   23 Сентября 2020
Политика

Турецкие СМИ выдают авиакатастрофу 2018 года за взорванный вертолет ЛНА

Турецкие СМИ выдают авиакатастрофу 2018 года за взорванный вертолет ЛНА

Российские СМИ тиражируют фейки турецких информационных агентств о крушении вертолета в Ливии. При этом используется фотография авиакатастрофы 2018 года.

Издания Турции пишут, что вертолет разбился в центральной Ливии. Об этом, в частности, сообщил представитель командования совместными операциями сил ПНС по Сирту и Джифру Абдулхади Дарах.

СМИ выдают фото авиакатастрофы двухлетней давности за сгоревший вертолет ЛНА

Однако представитель ПНС прикрепил к посту фотографию, датированную 2018 годом. Она была опубликована в издании Yeni Şafak.

Турецкие СМИ пока не торопятся опровергать или удалять публикации с содержанием недостоверной информации. Некоторые ресурсы упоминают в своих сообщениях ЧВК "Вагнер", однако никаких доказательств ее причастности к происшествию не представлено.

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Автор: Ирина Большунова
#вертолет #ливия #пнс

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