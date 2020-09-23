22:37 23 Сентября 2020Политика
Турецкие СМИ выдают авиакатастрофу 2018 года за взорванный вертолет ЛНА
Российские СМИ тиражируют фейки турецких информационных агентств о крушении вертолета в Ливии. При этом используется фотография авиакатастрофы 2018 года.
Издания Турции пишут, что вертолет разбился в центральной Ливии. Об этом, в частности, сообщил представитель командования совместными операциями сил ПНС по Сирту и Джифру Абдулхади Дарах.
Однако представитель ПНС прикрепил к посту фотографию, датированную 2018 годом. Она была опубликована в издании Yeni Şafak.
Турецкие СМИ пока не торопятся опровергать или удалять публикации с содержанием недостоверной информации. Некоторые ресурсы упоминают в своих сообщениях ЧВК "Вагнер", однако никаких доказательств ее причастности к происшествию не представлено.