Турецкие СМИ выдают авиакатастрофу 2018 года за взорванный вертолет ЛНА

Российские СМИ тиражируют фейки турецких информационных агентств о крушении вертолета в Ливии. При этом используется фотография авиакатастрофы 2018 года.

Издания Турции пишут, что вертолет разбился в центральной Ливии. Об этом, в частности, сообщил представитель командования совместными операциями сил ПНС по Сирту и Джифру Абдулхади Дарах.

Однако представитель ПНС прикрепил к посту фотографию, датированную 2018 годом. Она была опубликована в издании Yeni Şafak.

Турецкие СМИ пока не торопятся опровергать или удалять публикации с содержанием недостоверной информации. Некоторые ресурсы упоминают в своих сообщениях ЧВК "Вагнер", однако никаких доказательств ее причастности к происшествию не представлено.